Costa Rica se prepara para una jornada de fuertes lluvias y actividad eléctrica la tarde de este miércoles, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

La institución emitió un aviso indicando que las condiciones cálidas matutinas propiciarán el desarrollo de nubosidad significativa.

La combinación de altas temperaturas y brisas marinas potenciará aguaceros y tormentas fuertes, con un riesgo elevado de inundaciones repentinas en zonas propensas y posible saturación del alcantarillado.

Se esperan ráfagas de viento de hasta 80 km/h en casos aislados, lo que podría provocar la caída de ramas de árboles, tendido eléctrico u otros objetos.

Los detalles:

Pronóstico Vespertino: Se prevén lluvias y aguaceros fuertes con tormenta eléctrica en el Pacífico Central, Pacífico Sur, Península de Nicoya, Valle del Tempisque y sus alrededores. También afectará el Valle Central, la Zona Norte y los sectores montañosos del Caribe.

Se prevén en el Pacífico Central, Pacífico Sur, Península de Nicoya, Valle del Tempisque y sus alrededores. También afectará el Valle Central, la Zona Norte y los sectores montañosos del Caribe. Previsión Nocturna: Las precipitaciones se mantendrán en la Zona Norte y las áreas costeras del Pacífico Norte y del Pacífico Sur, especialmente en las penínsulas de Osa y Nicoya.

Las precipitaciones se mantendrán en la Zona Norte y las áreas costeras del Pacífico Norte y del Pacífico Sur, especialmente en las penínsulas de Osa y Nicoya. Acumulados: Se estiman entre 30-60 mm de lluvia en períodos de 6 a 12 horas, con la posibilidad de montos superiores de manera puntual en algunas áreas.

El IMN recomienda extrema precaución ante la posible saturación del alcantarillado en zonas propensas a inundaciones.

Si se presentan tormentas eléctricas o fuertes ráfagas de viento cerca de nubes de tormenta, llama a las personas a buscar refugio en un sitio seguro de inmediato.

Preste especial atención si se encuentra en el Valle Central, Zona Norte, Península de Nicoya o Península de Osa, debido al alto riesgo de lluvias intensas y sus consecuencias.