El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) emitió este martes un nuevo Aviso Meteorológico en donde detalla las condiciones que afectarán al país durante el este martes.

A detalle por zona:

Caribe y Zona Norte: Se esperan chubascos y aguaceros localizados desde el final de la mañana y primeras horas de la tarde.

Se esperan chubascos y aguaceros localizados desde el final de la mañana y primeras horas de la tarde. Valle Central: Se pronostican lluvias al este y aguaceros con tormenta eléctrica hacia el oeste.

Se pronostican lluvias al este y aguaceros con tormenta eléctrica hacia el oeste. Pacífico: Durante la tarde, se prevén los eventos más intensos, con aguaceros y tormentas en el Pacífico Sur, las montañas del Pacífico Central y la Península de Nicoya.

Foto: Mauricio Aguilar.

Los acumulados de lluvia esperados para el Caribe, la Zona Norte y el Valle Central corresponden entre 15 – 45 mm.

Además, mencionan que 80 mm es el máximo puntual de precipitación que podría registrarse en el Pacífico Sur, la zona con el pronóstico más fuerte.

Por otro lado, los acumulados máximos esperados para el Pacífico Central y la Península de Nicoya son de hasta 65 mm

Foto: Mauricio Aguilar.

Sobre la velocidad que podrían alcanzar las ráfagas de viento en casos aislados durante las tormentas eléctricas, mencionan que estas podrían llegar hasta 80 km/h

La principal preocupación de las autoridades es el estado de los suelos.

Destacan que análisis recientes indican un aumento en la saturación del terreno al oeste de la Zona Norte y sobre el Pacífico Central y Sur, como consecuencia de las lluvias del día anterior.

Esta condición eleva la vulnerabilidad a incidentes en zonas que ya son propensas a inundaciones o deslizamientos.

Foto: Mauricio Aguilar.

Las recomendaciones del IMN

Debido a estas condiciones, el IMN emite las siguientes recomendaciones a la población: