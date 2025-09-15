En los últimos días, ciudadanos han denunciado la circulación de mensajes sospechosos a través de WhatsApp, en los que se les ofrecen dólares a precios considerablemente bajos.

Lo particular del caso es que los mensajes provienen, en su mayoría, de contactos cercanos cuyas cuentas de WhatsApp han sido previamente hackeadas.

Desde estos perfiles comprometidos se envían las falsas ofertas de divisas con el fin de engañar a las víctimas.

Los montos en venta varían. Algunos de los ejemplos que Grupo Extra pudo observar, muestran como pueden rondar entre los $2.000 y $10.000.

Además, la oferta se presenta con precios de cambio inferiores a los oficiales, lo que hace que la propuesta parezca atractiva para quienes buscan aprovechar una supuesta oportunidad financiera.

Consultado sobre esta modalidad, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que ha recibido reportes relacionados.

“Indican de parte de la Sección Especializada Contra Estafas y Fraude Registral, que sí se han recibido casos relacionados, los cuales se tramitan en colaboración con la Sección Especializada en Cibercrimen”, destacó el OIJ.

Las autoridades hacen un llamado a la población para desconfiar de este tipo de mensajes, aun cuando provengan de contactos conocidos, y reportar cualquier irregularidad.