El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) investiga una denuncia que recibieron y en donde recibieron el reporte de varios peces muertos en el río Tempisque y que encendió las alertas en temas ambientales.

Las autoridades comenzaron con la investigación de lo ocurrido y monitorean la calidad del agua en distintas zonas.

“Estamos actuando de manera inmediata y rigurosa ante esta denuncia, realizando los análisis técnicos necesarios para determinar las causas de la mortalidad de peces. Nuestro compromiso es garantizar la protección de los ecosistemas acuáticos y que, de encontrarse responsabilidades, se proceda conforme a la ley”, expresó Nelson Marín, director regional del Área de Conservación del Tempisque.

El Centro de Recursos Hídricos para Centroamérica y el Caribe (HIDROCEC) de la Universidad Nacional (UNA) se encargará del estudio del agua, en donde analizarán las variables físicas del agua, tales como oxígeno disuelto, temperatura, pH y conductividad.

El MINAE invita a las personas a denunciar cualquier acto ilícito a través del 1192 de manera confidencial.