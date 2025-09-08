El tráfico de personas sigue siendo una problemática persistente y grave en la frontera norte de Costa Rica, particularmente en el cantón de Los Chiles.

La Policía de Fronteras aprehendió a 2 nuevos sospechosos de traficar con seres humanos durante los últimos días.

Con estas detenciones, el total de presuntos traficantes de personas capturados en la zona por la Policía de Fronteras en lo que va del año asciende a 19.

Caso del sábado

Un nicaragüense de apellido Robles, en condición migratoria irregular, fue detenido por guiar a dos compatriotas suyos, también irregulares, por un “punto ciego”.

Se presume que les había cobrado 10.000 colones para llevarlos desde la terminal de autobuses de Tablillas hasta la frontera con Nicaragua.

Caso del lunes

Un nicaragüense residente de apellido Sandoval fue detectado guiando a cuatro coterráneos en condición migratoria irregular por un punto no habilitado.

Les cobraba una suma de dinero para llevarlos hasta la frontera con Nicaragua.

Los traficantes se exponen a penas de 2 a 6 años de cárcel, que pueden elevarse a 3-8 años si el delito es calificado como agravado.

Ambos sospechosos fueron aprehendidos bajo la dirección funcional de la Fiscalía de Los Chiles y quedaron a la orden de dicha autoridad judicial.

Los migrantes involucrados en estos incidentes fueron presentados en calidad de testigos ante la autoridad judicial y posteriormente entregados a la Policía de Migración para ser devueltos a Nicaragua.