Alerta en Colombia por posible atentado

Bogotá (AFP) El gobierno saliente de Colombia alertó sobre posibles “actos de terrorismo” durante la investidura del presidente electo Abelardo de la Espriella que se celebrará mañana en Cali, ciudad afectada recientemente por atentados guerrilleros.

El futuro mandatario de extrema derecha pidió al Congreso trasladar el acto de posesión, que históricamente se ha realizado en Bogotá, a la tercera ciudad más importante del país y bajo influencia de grupos del narcotráfico.

De la Espriella, de 48 años, ganó las elecciones en junio con la promesa de de bombardear, con el apoyo de Estados Unidos, a las organizaciones ilegales que operan en ese y otros puntos del país.

Pedro Sánchez, ministro de Defensa del presidente izquierdista Gustavo Petro, aseguró el miércoles que existe una amenaza “latente” de atentados el día de la ceremonia, a la que asistirán una decena de jefes de Estado.

Se espera que acudan los presidentes de Argentina, Paraguay, Chile y Ecuador, además del rey de España Felipe VI, entre otros.

“Muy seguramente estos criminales pretenderían afectar este evento democrático con actos de terrorismo”, dijo Sánchez a la emisora La FM.

Las fuerzas militares desplegarán 11 mil uniformados y las autoridades prohibieron el sobrevuelo de drones en Cali y municipios cercanos. Esos aparatos son empleados por las guerrillas para lanzar explosivos.