Un terremoto de 7.6 de magnitud se sintió la noche de este jueves en la región de Magallanes y la Antártida chilena, lo que generó un estado de “precaución” por el riesgo de un posible tsunami, de acuerdo con el servicio de emergencias.

El sismo ocurrió pasadas las 8:00 p.m., hora de Costa Rica, y tuvo una magnitud de 7,6.

Datos internacionales señalan que se localizó a 258 kilómetros al noreste de la Base Frei, ubicada en la isla Rey Jorge, en la península antártica.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) calificó el sismo de “mediana intensidad”, y dijo que se estableció el “estado de precaución” en el territorio antártico ante el riesgo de un eventual tsunami.

Con información de AFP.