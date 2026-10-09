¿Alerta de Tsunami para Costa Rica? UNA responde

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

Un sismo de magnitud 7.6 registrado en Panamá generó alerta en la región; sin embargo, las autoridades científicas de Costa Rica descartaron categóricamente cualquier peligro de tsunami para el territorio nacional.

De acuerdo con el informe técnico, el temblor tuvo su epicentro en tierra, cerca de la costa, a una profundidad de 33 kilómetros. Pese a la fuerza del movimiento telúrico, el Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis de la Universidad Nacional (SINAMOT-UNA) confirmó que no existen condiciones para la formación de oleaje destructivo.

Silvia Chacón, coordinadora del SINAMOT-UNA, emitió un mensaje de tranquilidad a la población:

“Respecto al sismo 7.6 ocurrido en Panamá hace algunos minutos de parte del Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis de la Universidad Nacional, informamos que no hay amenaza de tsunamis para Costa Rica“.

Factores técnicos que descartan el peligro

La especialista detalló los motivos geotectónicos por los cuales el evento no representa una amenaza para los litorales del país:

“Sin embargo, al no haber ocurrido en una zona de subducción, podemos inferir que el movimiento no fue en su mayoría vertical, lo que es un requisito principal para que se genere un tsunami destructivo o que represente alguna amenaza”.

Adicionalmente, Chacón explicó que la proyección de la energía sísmica no apunta hacia el territorio costarricense:

“Su magnitud no fue lo suficientemente alta y si se hubiera generado un tsunami, la mayor parte de su energía iría dirigida hacia otra dirección que no es hacia nuestras costas”.

Llamado a la información oficial

Ante la posibilidad de que circule información falsa o alarmista en redes sociales tras un sismo de gran magnitud, la vocera de SINAMOT-UNA hizo un llamado vehemente a consultar únicamente fuentes autorizadas.