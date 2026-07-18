Alerta de precaución por fuerte oleaje en el mar Caribe

En estos últimos días de vacaciones escolares, las entidades climatológicas reportan un alto oleaje en las costas de nuestro país, principalmente en el Caribe.

La alerta emitida por el Módulo de Información Oceanográfica del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR) de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Según el ente marítimo, el viento alisio sobre el mar Caribe está acelerado, lo que provoca que las olas ronden en promedio los 2 y 3 metros de altura.

Este comportamiento climático es típico de la época de julio, cuando el viento alisio se intensifica.

Fines ilustrativos. Foto: Isaac Villalta

Los expertos recomiendan mantenerse precavidos antes de entrar al mar, ya que estas condiciones podrían generar corrientes a lo largo y ancho de las playas del Caribe.

Asimismo, el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) advirtió a los navegantes marítimos y aéreos mantener las precauciones necesarias ante la turbulencia y el efecto del mar picado.

Estas condiciones de oleaje permanecerán por varios días y, según los pronósticos, pueden agravar los problemas de erosión que se presentan en el Caribe Sur.

Por otro lado, en las playas del Pacífico existen condiciones favorables para el disfrute de los vacacionistas.