Alerta de estafa: piden donaciones falsas para Corcovado

Autoridades piden tener precaución

Una serie de publicaciones en redes sociales, en las cuales piden donaciones falsas para proyectos de inversión en el Parque Nacional de Corcovado, levantan alarma en el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).

Las autoridades hacen un llamado a la población para evitar caer en estos posteos fraudulentos, pues no corresponden a iniciativas oficiales.

Foto: Cortesía

Cualquier comunicación provendrá, únicamente, de canales oficiales debidamente verificados para diferenciar de estafas potenciales en redes. 

Asimismo, se hace un llamado para reportar este tipo de situaciones a las instituciones para actuar al respecto.

Al ser las 5:40 p.m., el Minae aclaró que la organización a cargo de la campaña ya se identificó como una iniciativa legítima.