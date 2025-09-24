Médicos especialistas advirtieron sobre el incremento en los casos de cáncer de tiroides en el país, un padecimiento que afecta principalmente a las mujeres.

Según datos de Globocan en 2022, se diagnosticaron 877 casos nuevos, lo que equivale al 6,6% de los tumores reportados en Costa Rica.

De estos, 752 corresponden a mujeres, en quienes se posiciona como el segundo cáncer más frecuente, solo superado por el de mama.

“Sin duda vemos más diagnósticos que antes. La clave es consultar a tiempo con un especialista idóneo; si aparece un bulto en el cuello o hay cambios persistentes en la voz, no se debe aplazar la consulta. Un chequeo temprano puede marcar la diferencia entre un tratamiento simple y uno más complejo”, explicó Jorge Fallas González, experto en tiroides y ablación por radiofrecuencia en Clínica Zahha

Aunque la mayoría de los nódulos son benignos, entre un 5% y un 10% pueden convertirse en cáncer. Si se detecta en etapa localizada, la tasa de supervivencia supera el 99%, mientras que cae hasta un 50% cuando existe metástasis.

En el país, la cirugía sigue siendo el tratamiento más común, aunque se han incorporado alternativas menos invasivas como la ablación por radiofrecuencia, que permite conservar la glándula.