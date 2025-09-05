Bratislava, Eslovaquia (AFP).- Alemania perdió 2-0 en su visita a Eslovaquia, en Bratislava, y queda en una posición incómoda en su búsqueda de una plaza al Mundial 2026.

Con tantos de David Hancko (minuto 42) y de David Strelec (55), los eslovacos infligieron a Alemania su primera derrota fuera de casa en una fase de clasificación al Mundial.

Si se tienen en cuenta también los clasificatorios mundialistas jugados como local, se trata del cuarto revés, tras los sufridos en casa contra Portugal en 1985 (1-0), Inglaterra en 2001 (5-1) y Macedonia del Norte en 2021 (2-1).

“En cuanto a emoción, nuestro adversario iba muy delante de nosotros desde el primero al último minuto, eso es un hecho”, declaró el seleccionador alemán, Julian Nagelsmann. “Si se analiza nuestra historia en los diez últimos años, no es que rebosemos de confianza y podamos jugar al 80%”, lanzó el joven técnico.

Esta derrota tiene además más gravedad ya que esta vez es en un grupo de apenas cuatro equipos, por lo que el margen de error se reduce considerablemente.

La ‘Mannschaft’ desperdició por lo tanto su comodín en esta primera partida y está ahora forzada a ganar el domingo en Colonia a Irlanda del Norte, que venció 3-1 en Luxemburgo, si quiere poder luchar por el liderato, el único lugar que da billete directo al Mundial.