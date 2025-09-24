El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que los 2 cuerpos encontrados en Quepos pertenecían a dos extranjeros de nacionalidad alemana desaparecidos desde este lunes.

Las autoridades también confirmaron que los ciudadanos alemanes habían ingresado por última vez al territorio nacional este mes de setiembre. De acuerdo con los registros, eran residentes costarricenses.

En apariencia, el motivo por el que los habrían matado es por un asalto, según dio a conocer Randall Zúñiga, director del OIJ. Los cuerpos de los alemanes fueron localizados en las inmediaciones de la Finca Cerros de Quepos y estaban enterrados dentro de la propiedad.

Se trataría de una pareja de alemanes. El hallazgo se produjo en horas de la mañana de este martes por parte de las autoridades judiciales.

El caso permanece bajo investigación de la Fiscalía y el OIJ, que continúan con las diligencias para esclarecer las circunstancias de la muerte de los extranjeros.