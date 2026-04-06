Alejandro Bran vuelve a ser noticia en la Liga

Luego de que fuera separado del plantel principal de Liga Deportiva Alajuelense, el jugador Alejandro Bran vuelve a ser noticia en El Llano de Alajuela.
El técnico Óscar Ramírez decidió ponerlo de titular en el juego ante Guadalupe de este domingo. Los 11 titulares de la Liga son Washington Ortega, Fernando Piñar, Guillermo Villalobos, Aarón Salazar, Ronald Matarrita, Alejandro Bran, Celso Borges, Creichel Pérez, Joel Campbell, Anthony Hernández y Ronaldo Cisneros.
Bran había sido castigado por hacer escándalo en La Sabana, en aparente estado etílico. Junto a él se sancionó además a Kenneth Vargas, quien esta vez no aparece ni en banca.