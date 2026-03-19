Alejandro Bran: “Me arrestaron por infringir la norma del ruido”

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

El futbolista de Alajuelense, Alejandro Bran, se pronunció tras el altercado que tuvo con la Fuerza Pública y la seguridad privada de un condominio en San José.

“Quiero aclarar que me arrestaron por infringir la norma de ruido en el condominio. Solo por prender mi motocicleta a las 6 de la mañana y no querer apagarla, lo cual según las normas del condominio lo que procede primero es una llamada de atención y luego, si no se acatan las órdenes es una multa. No sabía y tenía en mi conocimiento que me podían arrestar por alterar el ruido en el condominio pero lo entiendo y si así es en ningún momento me abstuve a ser detenido, sin embargo, varias veces les repetí a los oficiales que si tenían que llevarme preso que lo hicieran. Y tampoco me impuse ante la ley o

forecehe para que no me arrestaran, tal así que me decidieron soltar a los 300 metros de donde vivo. Tan así que no me llevaron a ninguna comisaría”

La Fuerza Pública explicó un incidente que involucró al futbolista Alejandro Bran, ocurrido durante la madrugada de este jueves en un condominio ubicado en el distrito Merced, en San José.

De acuerdo con el informe policial, la alerta se recibió a las 5:34 a.m., tras un reporte sobre un hombre que se encontraba agresivo contra personal de seguridad dentro del recinto.

Al llegar al lugar, los oficiales ubicaron a Bran. Según indicaron las autoridades, manifestó que se trataba de un inconveniente con la seguridad privada y que únicamente deseaba retirarse del sitio.

Bran declaró mediante una historia en sus redes sociales.