Alcócer y Ugalde viven dulce momento en Europa

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

El balompié costarricense vivió una jornada brillante en el continente europeo tras las sobresalientes actuaciones de Josimar Alcócer y Manfred Ugalde, quienes se convirtieron en protagonistas estelares para sus respectivos clubes.

Por un lado, el joven artillero Manfred Ugalde vistió el traje de héroe para dar una victoria agónica al Spartak de Moscú en su enfrentamiento directo ante el Fakel. En un duelo cerrado y tácticamente complejo que amenazaba con finalizar en empate, el delantero tico emergió en el último suspiro del encuentro.

Corría el minuto 90’+1 cuando Ugalde aprovechó la oportunidad precisa para enviar el balón al fondo de la red y sellar el triunfo 1-0 a favor del conjunto moscovita. Durante el partido, el legionario tico no solo aportó la anotación decisiva, sino que realizó un despliegue físico sacrificado fuera del área, ganando duelos individuales y sirviendo de pívot para generar espacios.

Gracias a esta anotación heroica, el Spartak de Moscú se mantiene firme en la pelea por el liderato del torneo, actualmente en manos del Krasnodar.

La actuación de Ugalde le valió ser nominado como el hombre del partido según el sitio especializado SofaScore, marcando un repunte fundamental en su rendimiento.

Por su parte, en el marco de la UEFA Europa League, el atacante Josimar Alcócer brilló en la contundente victoria como visitante del Sparta Praga por 1-4 frente al FC Ararat-Armenia.

El equipo checo tomó el control del compromiso desde el arranque con un doblete rápido de Tobias Kvalvagnes Guddal a los minutos 20 y 22.

La intervención clave de Alcócer llegó en la parte complementaria, exactamente al minuto 53, cuando gestó una brillante jugada para servir una asistencia precisa a su compañero John Mercado, quien anotó el 0-3 parcial.

Aunque el cuadro local descontó al 55 mediante Bruno Wilson, el Sparta Praga sentenció el juego con gol de Patrik Vydra al 71. La destacada labor del costarricense confirma su capacidad para ser determinante en la alta competencia internacional.