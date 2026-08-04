Alcócer logra importante triunfo en Champions League

El volante nacional Josimar Alcócer, sumó un capítulo importante en su carrera tras ganar la ida de fase previa en Champions League con el Sparta Praga, club que venció 2-1 al Olympique de Lyon.

Alcócer disputó 84 minutos del encuentro en República Checa ante uno de los grandes del fútbol francés, el costarricense tuvo un partido de sacrificio por la banda izquierda en donde intentó abrir espacios para sus compañeros y aportó apoyos defensivos.

Foto: Sparta Praga

El cuadro checo deberá devolver la visita al Lyon la próxima semana en territorio francés, de avanzar, la escuadra del tico estará en la última fase previa a la ronda principal de la Champions.