Alcócer figura en caída del Sparta Praga ante Olympiacos

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

El Sparta Praga, con Josimar Alcócer como figura, cayó agónicamente en casa del Olympiacos por la segunda fecha de la fase de liga de UEFA Europa League.

Alcócer destacó por la banda izquierda, en donde completó 5 de 7 regates, ganó 8 de 11 duelos y contribuyó con apoyos defensivos en cinco ocasiones.

Pese al esfuerzo del costarricense y sus compañeros, el gol del mexicano Armando “Hormiga” González al 78’ sepultó las aspiraciones de la escuadra checa.

El Sparta Praga suma una victoria, un empate y una derrota en el certamen y se ubican en la posición 16 de la competencia.