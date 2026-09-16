Alcócer es noticia en Europa League tras goleada de su club

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

El Sparta Praga firmó una sólida presentación en la UEFA Europa League al derrotar como visitante 1-4 al FC Ararat-Armenia con una buena actuación de Josimar Alcócer, quien fue relevante al incidir directamente en el marcador a favor del club checo.

La jugada más destacada del atacante se gestó al minuto 53 de la segunda parte. Alcócer sirvió la asistencia para su compañero John Mercado, quien convirtió el 0-3 parcial que terminó por consolidar la clara ventaja del equipo de Praga en suelo armenio.

El encuentro fue controlado por los visitantes desde el arranque, apuntalado por un doblete rápido de Tobias Kvalvagnes Guddal a los minutos 20 y 22.

Josimar Alcócer es figura del Sparta Praga (Foto: Sparta Praga)

El cuadro local intentó reaccionar al minuto 55 con una anotación de Bruno Wilson, pero el Sparta Praha sentenció el 1-4 final por intermedio de Patrik Vydra al minuto 71.

Con este triunfo y el valioso aporte de Alcócer mediante su asistencia, el Sparta Praha arranca con el pie derecho su andar en el certamen europeo. La participación activa del jugador evidencia su capacidad para ser determinante en instancias de alta competencia internacional.