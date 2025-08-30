El KVC Westerlo, con la participación destacada de Josimar Alcócer, venció 2-0 al Royal Antwerp en la SuperLiga de Bélgica, y el tico tuvo un papel clave en la victoria.



Alcócer fue el autor de las dos asistencias que derivaron en los goles de Isa Sakamoto y Arthur Piedfort, sellando el triunfo de su equipo.



En lo que va de la temporada, el nacional acumula dos goles y tres asistencias en apenas cuatro partidos del torneo local.



El jugador arribará a Costa Rica este domingo por la tarde y de inmediato se pondrá a las órdenes de Miguel “El Piojo” Herrera.