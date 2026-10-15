Alcócer brilla y anota en Europa League en empate de su club

Sparta Praga igualó ante el Lillestrom

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El volante costarricense Josimar Alcócer anotó en la UEFA Europa League ante el Lillestrom en el empate de su club, el Sparta Praga, 1-1.

Alcócer entró de cambio al 46’ y anotó al 56’, tras recibir un balón por izquierda y definir cruzado dentro del área.

El nacional fue la figura de su equipo, pese a ingresar desde el banquillo, ganando la mayoría de sus duelos y brindando desequilibrio por el sector izquierdo.

Pese al buen ingreso de Josimar, su club concedió el empate al 90’+2, situación que les arrancó una victoria fundamental para iniciar la fase de liga con el pie derecho.