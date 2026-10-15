Alcócer brilla y anota en Europa League en empate de su club

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

El volante costarricense Josimar Alcócer anotó en la UEFA Europa League ante el Lillestrom en el empate de su club, el Sparta Praga, 1-1.

Alcócer entró de cambio al 46’ y anotó al 56’, tras recibir un balón por izquierda y definir cruzado dentro del área.

El gol de Josimar Alcocer en la Europa League ante Lillestrom (1-0)



Josimar entró de cambió en el segundo tiempo 🔥 pic.twitter.com/10i7z23sde — 𝙿𝚄𝚁𝙰 𝚅𝙸𝙳𝙰 𝚂𝙿𝙾𝚁𝚃𝚂 (@puravidasports) October 15, 2026

El nacional fue la figura de su equipo, pese a ingresar desde el banquillo, ganando la mayoría de sus duelos y brindando desequilibrio por el sector izquierdo.

Primer gol del internacional costarricense 🇨🇷 Alcócer en una competición europea. Gran jugador el que tiene el @ACSparta_CZ 🇨🇿 pic.twitter.com/TSQpvHk5g9 — Iñaki Alberdi-Fútbol Caribe (@AlberdiCaribe) October 15, 2026

Pese al buen ingreso de Josimar, su club concedió el empate al 90’+2, situación que les arrancó una victoria fundamental para iniciar la fase de liga con el pie derecho.