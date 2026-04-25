Alcaraz sin Roland Garros

Madrid, España, AFP. – El número dos del mundo, Carlos Alcaraz, anunció su baja por su lesión en la muñeca para el próximo torneo de Roland Garros (24 de mayo-7 de junio), donde debía defender el título.

“Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros”, afirmó el dos veces campeón en París para aludir a los dos grandes torneos finales de la temporada sobre tierra batida, en un comunicado en sus redes sociales.

El tenista español se retiró la semana pasada del torneo de Barcelona, tras sufrir unos problemas en la muñeca derecha durante su victoria sobre el finlandés Otto Virtanen, en primera ronda.

El viernes pasado, anunció que no participaría en el Masters 1000 de Madrid que comenzó el miércoles, porque su lesión era “un poquito más seria de lo que de lo que todos nos esperábamos”.