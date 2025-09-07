Carlos Alcaraz ganó su segundo US Open frente al número 1 del mundo Jannik Sinner, 3 sets a 1, en Nueva York.

El español jugó un partido sumamente completo, firmando un torneo excepcional, en el que en todo el torneo perdió solamente un set y fue hasta en esta instancia de final frente al italiano Sinner. El italiano nunca estuvo cómodo en la cancha debido a los primeros servicios del murciano.

Esta es la segunda vez que un jugador español le gana el número uno del mundo en una final del torneo estadounidense, la primera vez que pasó fue Rafael Nadal ante Roger Federer.

Alcaraz ganó su sexto Grand Slam con tan solo 22 años de edad, marcando un hito en el tenis por su tan corta edad pero mostrando una madurez y resiliencia que solamente los más veteranos muestran.

Escrito por: Francisco Brenes Herrera