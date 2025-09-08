Francisco Brenes Herrera

Colaborador

Carlos Alcaraz volvió a hacer historia en el tenis mundial al coronarse campeón del US Open tras una final vibrante. Con 23 años, el murciano levantó su sexto título de Grand Slam, un registro que le permite igualar a Rafael Nadal como el español con más trofeos mayores en esa franja de edad y superar a la leyenda Pete Sampras (EE.UU.), que había alcanzado 5 antes de los 24. Alcaraz desplegó su tenis agresivo y versátil para imponerse con autoridad, confirmando que su reinado no es casualidad sino fruto de su evolución y madurez competitiva. Esta victoria no solo lo consolida como la gran figura del circuito, sino que lo coloca en un lugar privilegiado dentro de la historia del deporte, abriendo la puerta a seguir ampliando su leyenda en los próximos años.