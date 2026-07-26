El Partido Pueblo Soberano anunció este domingo la incorporación de las alcaldesas de Limón y Guácimo, Ana Matarrita McCalla y Beatriz Mora Valverde, respectivamente, como parte de su estrategia para fortalecer el movimiento de cara a las elecciones municipales de 2028.

La agrupación política dio a conocer la adhesión mediante sus redes sociales, donde aseguró que el llamado “Movimiento Rodriguista” continúa sumando liderazgos locales.

“Nos honramos en informar la adhesión al Partido Pueblo Soberano de la Sra. Ana Matarrita McCalla, alcaldesa de Limón, y de la Sra. Beatriz Mora Valverde, alcaldesa de Guácimo. El Movimiento Rodriguista se fortalece cada vez más de cara a las Elecciones Municipales del 2028. Consolidaremos el cambio que Costa Rica decidió tener desde el 2022, esta vez también desde los gobiernos locales”, señaló el partido.

Ana Matarrita McCalla hizo historia al convertirse en la primera mujer en ocupar la Alcaldía del cantón central de Limón para el periodo 2024-2028. Además, actualmente se desempeña como vicepresidenta del Foro Permanente de Afrodescendientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Foto: PPSO.

Con la incorporación de ambas alcaldesas, Pueblo Soberano busca ampliar su presencia en los gobiernos locales y consolidar estructuras territoriales de cara a los próximos comicios municipales, previstos para el 2028.

Hasta el momento, ninguna de las dos jerarcas municipales se ha referido públicamente a los motivos de su incorporación al partido político.