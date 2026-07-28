Alcaldesa “rodriguista” asume presidencia de UNGL

La alcaldesa de San Ramón, Gabriela Jiménez, autodenominada “rodriguista”, asumirá la presidencia de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL).

La elección de Jiménez se da tras la primera reunión de los miembros de la Junta Directiva, electos en mayo de este año, donde diversos representantes municipales se autodenominaron parte del “movimiento oficialista”.

Junto a la alcaldesa de San Ramón también se designó al intendente Ronny Montero, de Cóbano, como vicepresidente.

Montero también habría dado su adhesión al movimiento “rodriguista” en enero de este año.

En conversación con Grupo Extra, ambos representantes aseguraron que, tras ser electos como parte de la Junta de la UNGL, sus prioridades se centrarían en ampliar el alcance de la organización, esto sumado a declarar desierto el actual concurso de la dirección ejecutiva de la UNGL, actualmente ocupado por Karen Porras.