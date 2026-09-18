Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

La alcaldesa del cantón de Sarapiquí, Vanessa Rodríguez, manifestó públicamente su posición tras no ser incluida por las autoridades del Poder Ejecutivo en la actividad oficial de inauguración de una nueva obra vial en la zona.

La gobernante local contextualizó que la infraestructura forma parte de un paquete de proyectos viales en rutas cantonales desarrollados con el apoyo de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

“Lamento que la Presidente o su equipo, no sé quién, haya excluido a la Municipalidad, al gobierno local de esta celebración porque es una celebración”, declaró la funcionaria.

Sin embargo, la alcaldesa subrayó que el beneficio de la población está por encima de las ceremonias protocolarias o el protagonismo político.

“Yo quiero dejar claro: No importa quién salga en la foto, no importa quién corte la cinta. Sinceramente y ustedes saben que Sarapiquí merece apoyo y lo más importante aquí es que hoy las personas pueden transitar de forma segura”, aseveró Rodríguez.

En sus declaraciones, también dirigió un mensaje a la mandataria de la República, enfatizando la legitimidad democrática de ambas gestiones.

“Señora Presidenta, tanto a usted como a mí nos han electo en un proceso democrático; el país le eligió a usted como Presidenta y el Cantón de Sarapiquí me ha electo a mí como su alcaldesa y nos han encomendado a las dos los intereses de nuestro Cantón y de nuestro país respectivamente”, expresó.

La presidenta llegó este viernes a la inauguración del puente ubicado sobre el río Bijagual en San Ramón de La Virgen de Sarapiquí.