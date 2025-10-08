La alcaldesa de una pequeña ciudad alemana, víctima de un ataque con cuchillo poco más de una semana después de su elección, fue apuñalada por su hija, informó el miércoles la policía, que ya había descartado un motivo político.

El ataque del martes contra la política socialdemócrata fue rápidamente condenado por el jefe del gobierno conservador Friedrich Merz, que lo calificó de “acto odioso”, antes de que la policía hiciera ninguna declaración oficial.

Más tarde ese mismo día, la policía indicó que creía que se trataba de un drama familiar.

Iris Stalzer, alcaldesa recién elegida de Herdecke, una ciudad de unos 23.000 habitantes cerca de Dortmund, en el noroeste, resultó gravemente herida el martes por su hija adoptiva de 17 años, según la policía.

Durante un interrogatorio, Stalzer acusó a su hija y las pruebas recogidas en su domicilio, lugar del ataque, confirmaron las sospechas, precisó.

Foto: AFP.

Stalzer, que resultó gravemente herida, se encuentra ahora fuera de peligro, añadió.

La noticia de este ataque el martes generó inmediatamente una ola de inquietud en Alemania.

Este país, conocido por su cultura del compromiso y su sentido de la moderación en los debates, ha experimentado en los últimos años un aumento del recurso a la violencia en la política.

Entre los ejemplos más trágicos se encuentra el de Walter Lübcke, un político conservador de Kassel, en el oeste del país, que defendía la política de acogida de migrantes de la jefa del gobierno Angela Merkel y que fue asesinado en junio de 2019 de un disparo en la cabeza por un neonazi.