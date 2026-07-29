Alcaldes y expresidente del PUSC renuncian al partido

La salida de dos alcaldes limonenses y de un expresidente del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) profundiza la crisis interna de la agrupación, después de que los tres anunciaran su renuncia alegando diferencias con el rumbo ideológico del partido y cuestionando la posibilidad de concretar alianzas electorales.

Los alcaldes de Talamanca, Rugelis Morales, y de Matina, Walter Céspedes, oficializaron su decisión mediante una declaración conjunta, mientras que el expresidente del PUSC Mario Alberto Loria presentó una carta de renuncia a su militancia y a su cargo como asambleísta nacional.

En el documento conjunto, los alcaldes aseguran que la decisión fue tomada “después de una reflexión seria y responsable”. Añadieron que “ha llegado el momento de decir adiós al partido que durante muchos años fue nuestra casa política. Lo hacemos con dignidad, sin ofensas y sin desconocer las oportunidades recibidas”.

Los jerarcas añadieron que su decisión no implica abandonar el servicio público, pues “nos retiramos de un partido político, pero jamás del servicio a nuestros pueblos”, señalaron en la carta dirigida al Comité Ejecutivo Nacional.

En el caso del expresidente socialcristiano Mario Alberto Loria, la renuncia sí atribuye la decisión a diferencias con la línea política de la agrupación.

En su carta afirma que “el PUSC no ha sabido asumir el proceso de cambio que demanda nuestro país y que desea ver el pueblo de Costa Rica, además de la pérdida de identidad que demuestra el PUSC con el punto que se desea aprobar en la próxima Asamblea Nacional de las posibles ‘Fusiones, Integraciones, Coaliciones o Alianzas’, tanto para las elecciones municipales y nacionales”.

Loria agradeció al partido por su formación política y solicitó que su renuncia fuera tramitada de forma inmediata ante los órganos internos y el Tribunal Supremo de Elecciones.

Grupo Extra solicitó la posición del excandidato presidencial Juan Carlos Hidalgo; sin embargo, al cierre de edición no se obtuvo respuesta.