Alcaldes se contradicen sobre solución para inundaciones

La situación crítica que ha alcanzado la quebrada Los Negritos, entre Montes de Oca y San José, ha puesto a correr a las autoridades locales para encontrar una solución efectiva que le permita tener paz a los vecinos de la zona.

Sin embargo, pese a los esfuerzos en conjunto, los alcaldes de ambos cantones no encuentran un punto en común sobre qué tan pronto se podrá empezar a trabajar en la problemática.

En entrevista con Diario Extra, el jerarca de la Municipalidad de Montes de Oca, Domingo Argüello, especificó que se encuentran realizando todos los esfuerzos para que la estación lluviosa del 2026 no deje escenas tan desgarradoras como las vividas este mes.

“Nosotros ya estamos valorando el poder sacar financiado unos $5 millones, pero nos faltaría para cubrir por lo menos parte de la mitad de este proyecto, esto bajo la propuesta que nos ha hecho el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que con la primera etapa pararía de gran forma del tema de las inundaciones”, destacó Argüello como parte de las propuestas.



Las inundaciones afectan a casas, comercios y vehículos de la zona.

Sin embargo, su homónimo de San José, Diego Miranda, aseveró que no existe una forma real de solucionar dicho problema, debido a los procesos

de licitación y el costo del mismo proyecto.

“Los cauces y las cuencas de los ríos deben verse de forma integral, y para el manejo integral de eso no tenemos una herramienta institucional en este momento en el país; el problema se da precisamente por la falta de planificación de décadas y por las construcciones que se han dado alrededor de las cuencas”, detalló Miranda durante el Concejo Municipal.

Actualmente ambos gobiernos locales mantienen una mesa técnica de trabajo junto a la Universidad de Costa Rica (UCR) y demás instituciones técnicas con el objetivo de estudiar las medidas necesarias.

Domingo Argüello Alcalde de Montes de Oca

“La propuesta del ICE, en la primera etapa que pararía de gran forma el tema de las inundaciones, necesita iniciar y terminar en época seca; de enero a setiembre del 2026, si lo hacemos tiempo completo duraría 6 meses, y en horario diurno normal son 8 meses”.