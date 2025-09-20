Representantes de las municipalidades de San José, Goicoechea y Montes de Oca, junto a vecinos y organizaciones ambientalistas, se reunieron en la sede de la Municipalidad de San José para aclarar de manera definitiva el futuro de la finca El Maderal.

Tras semanas de preocupación por supuestos planes de relleno sanitario, las autoridades confirmaron que no se realizará ninguna disposición final de residuos en la zona.

“El proyecto en El Maderal no contempla un relleno sanitario ni se cortarán árboles. Lo que impulsamos es un centro de reciclaje, un vivero forestal, bosque renovable y producción de zacate que protegen los recursos naturales, crean empleos verdes y benefician a la comunidad”, aseguró Diego Miranda Méndez, alcalde de San José.

Además, enfatizó que “estos espacios de diálogo fortalecen la confianza y permiten que cada municipalidad pueda transmitir con seguridad a sus vecinos el verdadero alcance de esta iniciativa”.

Domingo Argüello García, alcalde de Montes de Oca, coincidió en la importancia de la transparencia: “Esta reunión ha servido para poner las cosas sobre la mesa de trabajo, conocer de primera mano el proyecto y garantizar participación ciudadana en todos los procesos”.

Francisco Chavarría Quirós, alcalde de Goicoechea, subrayó que “seremos vigilantes de los proyectos de la Municipalidad de San José. Nuestra prioridad es la transparencia y el bienestar ambiental de nuestras comunidades”.

El encuentro permitió aclarar la situación denunciada por los vecinos, y dada a conocer en Diario Extra, donde se denunciaba un posible relleno sanitario encubierto bajo la figura de parque ambiental. Como resultado de la reunión, las municipalidades firmaron un compromiso para no desarrollar rellenos sanitarios, garantizar participación ciudadana, mantener transparencia y actuar con responsabilidad ambiental.

Domingo Argüello Alcalde Montes de Oca

“La palabra clave son las soluciones, no se trataba de una confrontación; falto socializar y comunicar este proyecto porque es limítrofe con nuestro cantón; lo que se quiere es que los diversos actores sean parte de la búsqueda de soluciones”.