Después de haber chocado con los reglamentos para el manejo de basura interpuestos por el Ministerio de Salud, un grupo de alcaldes del Gran Área Metropolitana (GAM) se aliaron a las autoridades, y ahora solicitan a la Asamblea Legislativa dar mayores potestades a esta cartera en el tema de desechos.

Así lo señaló Diego Miranda, jerarca de la Municipalidad de San José, quien exhortó a la Comisión de Ambiente a dar visto bueno al proyecto 24.251, texto presentado por el Poder Ejecutivo que permitiría a Salud coordinar junto a otros ministerios el otorgamiento de suelo para rellenos sanitarios.

“Los residuos son un tema país, y realmente nos concierne a todas las instituciones que estemos involucradas; por eso el llamado también a la Asamblea Legislativa para que tengan esa apertura y nos escuchen”, relató por su parte Angela Aguilar, alcaldesa de Heredia.

Sin embargo, este llamado también se realiza desde fuera de la GAM, según expresó Ana McCalla, jerarca del gobierno local de Limón, quien expresó que “el proyecto de ley está empantanado en la Comisión de Ambiente; y por eso le hago un llamado vehemente a la diputada Katherine Moreira presidenta de esta comisión”.

Parte de los acuerdos tomados por los gobiernos locales es extender la entrada en vigor de la regionalización de desechos hasta 2028; junto a mesas de trabajo con ambas autoridades.