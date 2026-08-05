Alcaldes eliminan concurso “a la medida” en dirección de la UNGL

La Junta Directiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) dejó sin efecto el concurso “a la medida” para elegir a la Dirección Ejecutiva de la organización y acordó iniciar un nuevo proceso desde cero, tras las críticas por supuestos requisitos diseñados para favorecer a una persona específica, la actual directora Karen Porras.

Así lo confirmó la alcaldesa de Limón y directiva de la UNGL, Ana McCalla, quien detalló que la decisión fue tomada durante la sesión del martes, esto como parte de las medidas impulsadas por la nueva dirigencia para transparentar el funcionamiento de la organización.

La jerarca explicó que el primer acuerdo consistió en dejar sin efecto la decisión inicial que dio origen al concurso. “Hoy estuvimos con la firme consigna de decidir primeramente dejar sin efecto el acuerdo que ya se había tomado para el concurso. Ese es uno de los pasos primordiales para traernos abajo el concurso”, afirmó McCalla.

Ana McCalla, alcaldesa de Limón.

Como segundo punto, la Junta Directiva acordó anular el proceso y elaborar uno completamente nuevo. Según la directiva de la UNGL, la intención es evitar que se repitan las condiciones que generaron cuestionamientos.

“Se realizará un nuevo concurso, con parámetros claros, transparentes, no tanto un traje hecho a la medida como se denunció al inicio. Ahora se va a empezar completamente de cero con una decisión inicial nueva y un planteamiento del concurso completamente nuevo”, aseguró McCalla.

La alcaldesa indicó que el término utilizado anteriormente para declarar desierto el concurso no era el adecuado desde el punto de vista jurídico, por lo que se optó por eliminar la decisión inicial y reconstruir todo el procedimiento.

“Lo importante es que se va a reestructurar completamente el concurso y el acuerdo tomado inicialmente también quedó sin efecto”, señaló McCalla.

La alcaldesa de Limón agregó que la posible suspensión de la actual Dirección Ejecutiva continúa sobre la mesa, aunque ese tema será analizado en una próxima sesión.

“Seguimos con la firme consigna de poder realizar una suspensión. No hemos desistido de esto, pero primero había que resolver el tema del concurso, que es el génesis de todo este proceso“, manifestó McCalla.

La directiva también informó que se conformó una comisión integrada por tres miembros de la Junta Directiva que tendrá a su cargo la elaboración de las nuevas bases del concurso de la UNGL. La intención es que el proceso avance con rapidez y pueda resolverse durante agosto.

“Queremos transparentar la Unión Nacional de Gobiernos Locales y tener acceso para todas las personas, sin favoritismos ni procesos permanentes que parecieran intocables”, concluyó la alcaldesa de Limón.