Alcaldes de la UNGL prometen destituir a directora ejecutiva

La promesa de destituir a la actual directora ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) se convirtió en una de las primeras tareas anunciadas por los nuevos representantes municipales que asumieron el control de la Junta Directiva de la organización, al considerar que existen cuestionamientos sobre el proceso de nombramiento, el manejo de recursos y el rumbo que ha tomado la organización.

Tras concretarse la conformación del nuevo órgano, varios de sus integrantes adelantaron que impulsarán una moción para remover a Karen Porras, quien ocupa el cargo desde hace 16 años. Además, buscarán reactivar proyectos que permanecían detenidos y fortalecer la representación del régimen municipal ante distintas instituciones del Estado.

“Para nosotros el tema de la dirección ejecutiva es un tema urgente porque estamos trabajando en aras de la transparencia y dignificar el régimen municipal, así que posiblemente estaremos presentando la moción que llevábamos ese día, que es para la destitución inmediata de la persona que hoy se encuentra en el cargo y que se reeligió de forma directa sin que nosotros los directivos, la mayoría por lo menos, estemos de acuerdo”, aseguró Gabriela Jiménez, alcaldesa de San Ramón y miembro electo de la Junta Directiva.

Por su parte, la alcaldesa de Limón y también directiva electa de la UNGL, Ana McCalla, afirmó que la discusión, sumada a la Dirección Ejecutiva, abarca otros aspectos de la organización.

“Está relacionado con el concurso de la Dirección Ejecutiva, está relacionado también con un tema de cómo se han manejado fondos, la incidencia que ha tenido realmente la UNGL para el régimen municipal y el hecho de que no todo mundo está integrado a una institución que está hecha para todo el régimen. Esos son temas medulares que queremos tratar y transparentar”, manifestó McCalla. Consultada sobre la posibilidad de ser destituida, la actual directora ejecutiva, Karen Porras, evitó pronunciarse sobre el fondo del conflicto al recordar que participa en el proceso de selección del cargo.

“Este es un tema del cual yo no me debo referir porque estoy concursando también. Yo creo que sin lugar a duda ellos tomarán la decisión más acertada para la organización y para el municipalismo costarricense”, indicó a Grupo Extra.

Porras también hizo un llamado a mantener la unidad de la organización, pese a las recientes desafiliaciones de algunas municipalidades.

Ana McCalla Alcaldesa de Limón “Es un despilfarro de fondos públicos, es un despilfarro del tiempo de los alcaldes, es una mala gestión junto a una mala ejecución, todo mal, y es parte de lo que queremos cambiar a lo interno de la UNGL”.

Gabriela Jiménez Alcaldesa de San Ramón “Algo que es sumamente importante para nosotros es nombrar las personas que van a ir a representar las juntas directivas, los representantes de las instituciones del Gobierno de la República que en este momento tenemos paralizadas”.