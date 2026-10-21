Alcalde y funcionarios investigados por permisos de construcción

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

El alcalde de la Municipalidad de Santa Cruz, de apellido Alfaro, y otras ocho personas, entre ellas su hijo, son investigados por supuestamente otorgar permisos de construcción y concesiones irregulares en una zona marítimo-terrestre.

En apariencia, estos permisos habrían facilitado el crecimiento patrimonial de las personas implicadas en el expediente judicial, de acuerdo con el Ministerio Público.

Entre los investigados también figuran el gerente general y un arquitecto de una empresa constructora, así como el representante de un hotel, quienes se habrían beneficiado de los trámites que aparentemente se ejecutaron desde el municipio.

Por este motivo, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción realizó cuatro allanamientos como parte de la investigación por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y enriquecimiento ilícito.

Las diligencias se ejecutaron en el Ayuntamiento de Santa Cruz, en una oficina de una empresa constructora de la zona y en dos viviendas.

El objetivo de los allanamientos era decomisar equipos electrónicos, pruebas digitales y documentos, evidencia que será analizada en conjunto con las secciones de Delitos Económicos, Cibercrimen y Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Las personas investigadas son de apellidos Alfaro (alcalde), Zumbado (asesor del ayuntamiento), Moreno (encargado del Departamento de Planificación Urbana), Hidalgo (inspector municipal), Cedeño (inspector municipal), Hernández (asesor jurídico municipal), Canales (gerente de la empresa constructora), Canales (arquitecto de la empresa) y Alfaro (hijo del alcalde y representante de un hotel).

Las autoridades judiciales indicaron que las diligencias solo buscaban recopilar evidencia para la investigación, por lo que no se detuvo a ninguna persona.

*El corresponsal de la zona intentó conocer la posición del alcalde, quien indicó que no iba a referirse a lo sucedido.