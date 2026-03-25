Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

El alcalde de Cartago, Mario Redondo, reaccionó a la suspensión temporal del servicio ferroviario anunciada por el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), al señalar que la medida afecta directamente a quienes dependen del tren Cartago para movilizarse diariamente.

La entidad confirmó la suspensión de la ruta Cartago–San José entre el 25 de marzo y el 10 de abril, como parte de intervenciones en 8 puentes y un túnel en el Gran Área Metropolitana, debido a riesgos en la infraestructura. Además, todas las rutas se detendrán durante Semana Santa.

Ante esto, Redondo cuestionó el impacto de la medida en la población trabajadora.

“No toda la gente trabaja en el sector público, no toda la gente tiene vacaciones toda la Semana Santa”, afirmó, al insistir en que el tren Cartago es clave paramiles de personas que necesitan trasladarse incluso en esas fechas.

El alcalde enfatizó que la interrupción, aunque sea temporal, genera afectaciones económicas.

“La suspensión del tren por unos cuantos días nos representa un impacto importante para muchas personas que tienen que movilizarse por cuestiones de trabajo”, indicó.

Asimismo, reiteró la necesidad de mejorar el servicio ferroviario a nivel nacional.

“Este país tiene que hacer un esfuerzo enorme para contar con un tren de calidad que opere 365 días al año”, sostuvo, al tiempo que pidió ampliar horarios y capacidad del tren Cartago.

Por su parte, Incofer defendió que las obras son necesarias para garantizar un servicio más seguro, continuo y resiliente en el futuro.