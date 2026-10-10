Fecha de publicación: 10 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 10 de octubre de 2026

El alcalde del cantón de Grecia, Donald Quesada, confirmó a Grupo Extra que el grave deslizamiento registrado la tarde de este sábado en el mercadito gastronómico Los Bambúes, en el sector de Bolívar, sepultó el acceso principal con un estimado de 500 toneladas de material entre barro, piedras y árboles.

El jerarca municipal explicó que las labores de rescate se tornaron altamente complejas debido a la inestabilidad del terreno por las constantes lluvias, lo que obligó a replantear la estrategia de evacuación de las personas que permanecían atrapadas en el establecimiento.

Complicada evacuación por cafetales

De acuerdo con Quesada, un primer grupo de aproximadamente 12 personas logró ser evacuado por la parte baja del inmueble. Sin embargo, las autoridades tuvieron que suspender esa vía tras percatarse de lo “suave y peligroso” que se encuentra el suelo en la zona afectada.

Frente a este escenario, personal de la Cruz Roja Costarricense, Cuerpo de Bomberos, Fuerza Pública y demás instituciones de primera respuesta habilitaron un paso alternativo hacia la ruta sur, extrayendo a los clientes y empleados a través de un callejón y una propiedad sembrada de café hasta ponerlos a salvo en la calle principal, donde sus familiares aguardan.

“Gracias a Dios no hay vidas que lamentar. Y gracias a Dios que fue a esa hora porque ahora en la noche viene la marea grande en el mercadito.”, manifestó el alcalde.

Las autoridades confirmaron que los vehículos que se encontraban en el parqueadero interno del establecimiento no podrán ser retirados hasta que la maquinaria pesada logre remover el enorme tapón de barro y las condiciones del clima permitan trabajar de forma segura.