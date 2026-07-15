Alcalde reconoce “error” en reglamento y llama a “construir en conjunto”

En medio de música, carnaval y carteles, los sectores comerciales y artísticos celebraron tras la decisión del Concejo Municipal de San José de eliminar la primera aprobación del Reglamento de Espectáculos Públicos, el cual incluía graves prohibiciones para los patentados de la capital; lo que abrió paso a un nuevo proceso de discusión con mesas de trabajo para redactar una versión consensuada.

El alcalde de San José, Diego Miranda, reconoció el “error” en el texto, que contenía aspectos que debían corregirse y aseguró que el retiro del acuerdo permitirá reconstruir la propuesta junto con los sectores involucrados.

Además, defendió que el proceso de diálogo se convierta en la base del nuevo reglamento.

“Yo he reconocido que hay errores que se introdujeron en el reglamento que no deberían porque no cumplían con los objetivos, porque el objetivo era brindarle seguridad jurídica a esos patentados, pero si poníamos artículos que fueran restrictivos de esa seguridad jurídica para hacer espectáculos públicos, había una contradicción en la norma y eso yo lo he aceptado”, afirmó Miranda.

El alcalde también sostuvo que parte de las críticas surgieron de interpretaciones fuera de contexto, aunque insistió en que el gobierno local corregirá los artículos que generaron preocupación.

“Yo sí quiero decirle a la gente que lamentamos que se haya dado este inconveniente con un reglamento que tenía objetivos muy importantes, pero que estamos en disposición, y que es una virtud en política, reconocer cuando hay un error y llamar a la gente al diálogo y construir en conjunto”, añadió.

Miranda explicó que las mesas de trabajo buscarán incorporar a comerciantes, artistas y vecinos para definir un nuevo texto. Desde el Concejo Municipal, el regidor Juan Diego Gómez celebró la decisión y pidió que el proceso de consulta sea amplio y transparente.

“Ojalá se creen realmente esos espacios; vamos a estar en conjunto con ustedes vigilantes de que realmente se dé esa representación y que podamos llevar a cabo un reglamento que realmente nos represente a todos”, manifestó.