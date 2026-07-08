Alcalde Diego Miranda confirma denuncia en su contra

El alcalde de la Municipalidad de San José, Diego Miranda, confirmó que fue notificado de una denuncia en su contra.

A través de sus redes sociales, Miranda indicó que la denuncia fue interpuesta por la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Iztarú Alfaro, y el padre de ella, el exdiputado liberacionista, Óscar Alfaro.

La denuncia está relacionada con declaraciones que realizó el alcalde en contra de los dos liberacionistas, tras una entrevista en un medio de comunicación.

Miranda indicó que sus declaraciones estaban relacionadas con procesos judiciales y demandas en contra del exlegislador del PLN.