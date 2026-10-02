Alcalde de San José despide a asesora que le investigaba

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

Pese a formar parte de un órgano a cargo de una investigación contra el alcalde Diego Miranda, la Municipalidad de San José despidió a la asesora jurídica de la regidora independiente Yorleny Córdoba, de apellido Loáiciga. Esto ocurrió por decisión del jerarca municipal, quien ordenó finalizar su nombramiento.

Así consta en el oficio MSJ-ALCALDIA-4493-2026, en el cual Miranda cita criterios de las direcciones de Asuntos Jurídicos y Talento Humano que justificarían la salida de la asesora, debido a que formaba parte de una regiduría sin fracción, puesto que Córdoba renunció al Partido Progreso Social Democrático (PPSD) en noviembre de 2025.

“Se ha determinado que los regidores que adquirieron la condición de independientes no conservan el derecho a mantener la estructura de personal de confianza originalmente asignada a la fracción política de la cual formaban parte”, detalla el documento firmado por el alcalde de San José.

Sin embargo, de los nueve asesores asignados a regidores independientes, solamente dos fueron destituidos por orden de Miranda, entre ellos Loáiciga.

“De conformidad con la reorganización administrativa definida por esta Alcaldía, dichos puestos no resultan necesarios para la estructura mínima de apoyo institucional que se mantendrá para la atención de los regidores independientes”, justifica el documento.

La asesora de Córdoba, además, integra un órgano director contra Diego Miranda, según consta en el acta de la sesión 093 del Concejo Municipal de San José, celebrada el 10 de febrero de 2026. Por este motivo, Córdoba alega una persecución política por parte del alcalde.

“Es recurrente que el señor Diego Miranda esté haciendo y generando una serie de presiones políticas, de violencia política e inclusive hasta de acoso laboral”, comentó Córdoba a Grupo Extra.

¿Qué se investiga contra Miranda? El caso que se mantiene en la Municipalidad de San José contra Diego Miranda está relacionado con el uso de abogados de la institución para un asunto privado, lo que representa posible tráfico de influencias y delitos contra el deber de probidad. El caso incluso requirió de la intervención de Presidencia para que continuara su trámite.

Regidora denuncia persecución política del alcalde

Córdoba rechazó la justificación emitida por el jerarca municipal y solicitó al alcalde revertir el cese. En el oficio CM-RI-YCM-092-2026 sostiene que una reforma aprobada por el Concejo en 2025 reconoce a las regidurías unipersonales que renunciaron a un partido político como instancias con personal de confianza.

Según el documento, el artículo 6 del reglamento establece que las fracciones unipersonales cuentan con dos asesorías y un oficinista.

“Reducir unilateralmente el personal que reglamentariamente corresponde a esta Regiduría, y particularmente disponer el cese de una de mis asesorías sin mi solicitud ni consentimiento, me coloca en una situación material de indefensión”, señaló Córdoba.

Yorleny Córdoba

Regidora independiente “El alcalde defiende los intereses de sus regidores afines, los que votan como él quiere que ellos voten. Pero a mí me vive haciendo una presión política todo el tiempo y una violencia política”.

La regidora también cuestionó qué criterios jurídicos internos puedan utilizarse para modificar lo establecido en el reglamento y pidió que se indique cuál norma autoriza reducir de dos a una las asesorías de su regiduría.

En entrevista con este medio, Córdoba afirmó que el despido forma parte de una serie de presiones políticas y de violencia política que, según su versión, también han afectado a sus asesores, y relacionó la salida de Loáiciga con su participación en la investigación contra Miranda.

“Se le mandó un oficio el día de ayer preguntando si el motivo también del despido de mi asesora jurídica es porque ella está en el órgano director que lo vincula a él”, declaró.

Alcaldía niega relación

La Alcaldía sostiene que el cese de la asesora y el órgano director son asuntos independientes. En su respuesta a Grupo Extra señala que este último ni siquiera está formalmente constituido en su conformación, pese a las actas del Concejo Municipal.

“Una situación no tiene relación con la otra. Por lo que solicitamos, expresamente, no confundir a la opinión pública”, declararon las autoridades locales.

Además, justificaron que con los cambios de asesores aún “se estará garantizando un personal mínimo para el funcionamiento y atención de las solicitudes de las regidurías, así como un staff de asesorías a disposición de todas las regidurías independientes”.

Marvin Torres, subdirector de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de San José, explicó que existen criterios que consideran que los asesores están vinculados a las fracciones, aunque dijo discrepar parcialmente de esa interpretación. Sobre Loáiciga, indicó que pertenecer a un órgano director no impide jurídicamente finalizar un contrato.

“La destitución de la asesora claramente es una represalia y claramente es una limitación al órgano director que tiene pendiente. No obstante, el elemento de pertenecer a un órgano no es jurídicamente alguna protección o algún elemento jurídico que impida que se le finalice el contrato”, afirmó Torres a este medio.

La Alcaldía dispuso, además, ampliar durante octubre los nombramientos de siete personas para mantener la estructura mínima de apoyo a las regidurías independientes y finalizar otros dos nombramientos al 30 de setiembre.