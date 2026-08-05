Alcalde desiste de regulación a comercios

Tras una serie de preocupaciones del sector comercio, como el cierre de locales sin previo aviso y decisiones “arbitrarias” de la policía municipal, el alcalde de San José desistió de continuar con la aprobación de un segundo reglamento para los locales de la capital, pese a asegurar que el texto no generaba afectación a los patentados del cantón central.

Diego Miranda, jerarca municipal, detalló que estudiarán tanto el Reglamento de Patentes como el de Espectáculos Públicos en las mesas de trabajo convocadas por el gobierno local.

Sin embargo, insistió en que las preocupaciones de los comercios estaban mal infundadas.

“Al que le caiga el guante, que se lo plante. Si yo llego y digo que hay algunos comercios que son problemáticos, los que se dan por aludidos son los comercios problemáticos porque yo no estoy hablando generalmente de todos los comercios”, expresó Miranda.

Según los patentados del cantón, el texto que fue aprobado por la municipalidad incluía medidas que ponían en riesgo la actividad económica de la capital, tales como el cierre preventivo de locales y cambios en el uso de suelo sin previo aviso.

“Hay otro montón de bondades que tiene el reglamento, pero insisto, vamos a tener una mesa de trabajo, la ampliación de las mesas que ya tenemos para hacer la conversación y yo les insisto en algo: que no les den atolillo con el dedo”, señaló el alcalde sobre las críticas.

Como medida paliativa, Miranda indicó que no se discutirá en el Concejo Municipal de San José ninguno de los dos polémicos reglamentos hasta que se establezca un diálogo con los patentados y se analicen las modificaciones que estos planteen.

Diego Miranda Alcalde de San José

“Lo que sí es cierto es que queremos utilizar como base el texto precisamente para la discusión porque ese reglamento tiene cosas muy positivas, por lo que continuaremos en su discusión”.





Juan Diego Gómez Regidor Más San José

“Lo que está reflejando es una visión nociva de lo que tiene la alcaldía, la administración municipal hacia el comercio de San José, hacia los patentados que es parte viva de lo que representamos”.

Yorleny Córdoba Regidora independiente

“Se vienen reglamentos inconstitucionales sin la asesoría técnica, ilegalmente y que terminan afectado a los patentados; estamos de acuerdo en que hay que regular pero armoniosamente”.

Jaime Porras Cámara de Comercio

“El reglamento invade muchas funciones y aspectos que están reservados a normas de rango legal por lo cual no pueden ser normativizadas a través de un reglamento, sino que tiene que establecerse en una Ley de la República”.

Josué Flores Asociación Barrio Chino

“Lo que queremos tener es un balance, que no se haga nada más algo tan abusivo como estas reglas; más que todo lo que los comercios estamos pidiendo es que nos dejen trabajar y que sí haya una regulación, pero en tiempo y forma”.

Preocupaciones

de los comercios

• Se crean la clausura cautelar, parcial, inmediata por riesgo sanitario y permanente.

• La municipalidad podría imponer condiciones, limitaciones y sanciones por temas de ruido.

• Uso de conceptos jurídicos muy abiertos, como “perturbaciones graves”, “convivencia”, “orden público” o “tranquilidad”, como fundamento para limitar el ejercicio de actividades económicas.