Alcalde de San José viaja a China para firmar convenio

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

El alcalde de San José, Diego Miranda, realiza un viaje a China con el objetivo de establecer un convenio de amistad con diversas ciudades del continente asiático; esto según una moción votada por el Concejo Municipal de la capital.

Según detalla el documento aprobado por la mayoría de regidores, el objetivo del viaje es “formalizar una relación de cooperación mediante el convenio”, donde se detalla que se busca que tanto la ciudad de Anhui, en China, como la capital costarricense “apoyarán y promoverán los intercambios y la cooperación en áreas como la economía y el comercio, la educación, la ciencia y la tecnología, la cultura y el turismo”.

Dicha misión diplomática fue votada por los regidores el pasado 9 de marzo, mientras que el viaje se realiza desde el 20 de marzo y hasta el 7 de abril según lo aprobado por el concejo.

Durante dicha sesión, los regidores criticaron el proceso por el que llegó dicha solicitud hasta el órgano municipal, pues no habría pasado por las comisiones correspondientes.

Los regidores que acompañan al alcalde de San José representan a la fracción del Frente Amplio, el Partido Liberación Nacional y el exmilitante del partido oficialista Juntos; y aseguraron que los costos serán asumidos por la Embajada China.

La moción además dejó abierta la posibilidad para que la Municipalidad de San José también pueda firmar un convenio con el gobierno local de Shangai; sin embargo, dicho convenio no se ha confirmado por parte de las autoridades.