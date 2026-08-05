Tras una manifestación de comerciantes en el Concejo Municipal de San José, el alcalde de la capital, Diego Miranda, se refirió a los cuestionamientos realizados al Reglamento de Patentes, el cual permite el cierre de locales por cambios de uso de suelo y cuestiones “morales”.

Según el jerarca de San José, los reclamos de los patentados nacen de “malas interpretaciones” del texto que busca regular el comercio en el cantón central, por lo que aseguró que les estaban dando “atolillo con el dedo”.

“Una vez un reglamento tiene un cambio, por eso en términos procedimentales yo digo que les están dando atolillo con el dedo, porque una vez el reglamento tenga así sea una coma más, vuelve el mismo procedimiento a comenzar, porque no es exactamente el mismo reglamento”, detalló Miranda, quien además aseguró que trabajarían en mesas de diálogo la construcción del nuevo Reglamento de Patentes.

El alcalde de San José además aseguró que no aprobarían ningún texto hasta que no se establecieran espacios de participación de los comercios, esto pese a que el documento relacionado con los locales comerciales ya había sido aprobado en primera instancia.

“El comercio beneficia al cantón, pero hay otros comercios que también afectan al cantón y que son comercios problemáticos dentro de algunos lugares, en eso hay que tener conciencia”, especificó el alcalde de San José.

Actualmente, se analiza en mesas de trabajo el texto relacionado con espectáculos públicos, el cual prohibía el baile en restaurantes; y a dicho espacio se sumará el Reglamento de Patentes, según aseguró el jerarca del gobierno local.