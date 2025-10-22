Alcalde de San José sancionado 15 días sin goce de salario

Con un total de 9 votos a favor, el Concejo Municipal de San José acordó sancionar con 15 días fuera del puesto al alcalde Diego Miranda, esto sin goce de salario.

Tras una investigación ordenada el pasado 26 de agosto, el órgano encargado del procedimiento encontró indicios de incumplimiento del deber de probidad y una serie de violaciones de varias disposiciones legales.

“Cada decisión municipal conlleva una decisión de recursos públicos, entonces mi voto va a ser positivo; bajo los criterios técnicos, y jurídicos” señaló Iztarú Alfaro, una de las regidoras que votó a favor de la sanción contra Miranda.

El caso se remonta a 2024, cuando el alcalde habría pedido declarar desierto la compra de un total de 16 vehículos eléctricos municipales; esto pese a que ya se habría aprobado dicha adquisición desde el 2024.

Ante esta sanción, Miranda conversó en exclusiva con Diario Extra y comentó que se siente muy tranquilo porque el Concejo no tiene capacidad de sancionarlo, por lo que, a pesar de que cuenta con cinco días para apelar la decisión, asegura que no sería necesario porque no existe un carácter vinculante “lo que tenemos que hacer es presentar un recurso para que lo resuelva el órgano jerárquico y propio que sería el Contencioso Administrativo”, agregó.

Por otro lado, el alcalde josefino indicó que esta sanción proviene de regidores que buscan favorecer intereses particulares y no del pueblo de San José.

“Lo que me sancionan es que no estoy comprando 16 carros de lujo que valen $1 millón, entonces hay que establecer que ahora hay un gobierno local que sí vela por las necesidades de la gente. Lo que no gastamos en eso, lo hemos invertido en parques, en calles, las necesidades de los vecinos y por eso están intentando sancionarme”, agregó Miranda.