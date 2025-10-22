Alcalde de San José rompe el silencio sobre inundaciones: “No hay una solución pronta”

Tras las inundaciones de los barrios Dent y Escalante el pasado 16 de octubre causadas por la Quebrada de los Negritos, el alcalde de San José finalmente rompió el silencio.

Foto: Randall Sandoval

Diego Miranda, jerarca del cantón central, se refirió a la problemática que afecta tanto a los josefinos como a los vecinos de Montes de Oca.

“Hay que ser muy responsables, y hemos hablado con las demás instituciones, para estar monitoreando; pero no hay una solución mágica para el tema”, destacó Miranda en la sesión del Concejo Municipal.

Junto a la Universidad de Costa Rica, y la Alcaldía de Montes de Oca, la Municipalidad de San José se unió a las mesas técnicas para desarrollar una solución a las inundaciones; sin embargo, Miranda señaló que esta no llegará “ni en esta estación lluviosa, ni para la próxima”.

Este carácter dista del señalado por el alcalde Domingo Argüello, jerarca de Montes de Oca, quien ha señalado en diversas ocasiones que se trabajará en un proyecto para el verano del 2026.