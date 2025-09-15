El alcalde de San José, Luis Diego Miranda, llamó a la unidad ante las dificultades que considera que atraviesa el país.

Así lo destacó en su discurso durante el acto oficial en conmemoración a los 204 años de vida independiente.

Miranda recordó al expresidente Juan Rafael Mora Porras, a quien considera uno o quizás el mejor presidente de la historia del país.

Destacó que en el Siglo XXI el país se enfrenta con otras problemáticas además del crimen organizado.

“El discurso que fomenta la división, la polarización y el odio, como nuevos filibusteros de nuestro siglo”, mencionó.

A su vez, hizo un llamado a los niños, pidiéndoles que recordarán las palabras de Mora y los invitó a ser

“El enemigo no es un ejército extranjero, sino la indiferencia, la corrupción y el odio”, destacó.