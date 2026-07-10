El alcalde de San José, Diego Miranda, defendió la propuesta de Reglamento de Espectáculos Públicos impulsada por la Municipalidad y aseguró que el objetivo no es afectar a los comercios, sino proteger la tranquilidad de los barrios residenciales y abrir un proceso de consulta para mejorar el texto.

Miranda respondió a las críticas de empresarios y organizaciones del sector nocturno, al señalar que la iniciativa apenas inicia su trámite.

“La primera publicación o que quede ratificado el acuerdo que se tomó es apenas el comienzo del proceso de un reglamento que es necesario para nuestros barrios y la Municipalidad va a abrir el canal de comunicación y también los espacios físicos para que las personas puedan expresarse”, afirmó en un video compartido en redes sociales.

El alcalde de San José indicó que revisarán las restricciones planteadas para evitar impactos innecesarios. “En los temas horarios estamos dispuestos a revisar cuáles son las zonas y si esas zonas impactan o no, porque el objetivo de la Municipalidad es que, sobre todo en zonas residenciales, no haya una desnaturalización de aquellas licencias que no deberían operar“, explicó.

Según Miranda, la propuesta busca responder a las quejas de vecinos.

“Hay vecinos, adultos mayores, niños y gente que después de las 10 de la noche ocupa dormir y hay gente inescrupulosa que utiliza licencias comerciales para actividades que generan ruido y alteran el orden social”, manifestó Miranda.

El jerarca también rechazó que el reglamento otorgue facultades arbitrarias para clausurar negocios, especialmente en el tema de posible consumo o venta de drogas.

Finalmente, el alcalde sostuvo que parte de las críticas provienen de sectores que antes se opusieron a operativos municipales; aun así, insistió en que la Municipalidad de San José mantendrá un proceso de diálogo con comerciantes y vecinos.