Alcalde de San José culpa a trabajador de prohibiciones a bares y restaurantes

Tras reunirse con los sectores culturales y comerciales, y asegurar que iba a descartar la aprobación del Reglamento de Espectáculos Públicos, el alcalde de San José culpó a un “funcionario técnico” por las prohibiciones que se aplicarían a bares, restaurantes y discotecas.

Diego Miranda, jerarca del gobierno local, aseguró que las posibles clausuras por hasta 24 horas en comercios que permitieran bailar a sus comensales se debían a un trabajador que malinterpretó el objetivo del documento. Esto, pese a que dicho reglamento fue impulsado desde la Alcaldía.

“En una revisión profunda que hemos hecho desde el miércoles anterior hasta ahora hay una contradicción, sobre todo porque algún técnico en la gerencia encargada del reglamento introdujo el tema horario y esa es una de las principales contradicciones que hay en el reglamento y que, por supuesto, estamos en total disposición de revisar”, detalló Miranda a Grupo Extra.

Entre los cambios compartidos con los sectores afectados se encuentra la eliminación de la hora límite para música, presentaciones en vivo y DJs en comercios, fijada anteriormente a las 10:00 p. m., para sustituirla por una regulación del ruido generado por los establecimientos.

“Lo que queremos es regular las externalidades, que son ruido, aforo porque, por ejemplo, hemos visto locales que concentran más personas de lo que la infraestructura les permite, o generan más ruido de lo que la zona les permite. Entonces, son eh cosas que queremos mejorar”, señaló el jerarca.

Además, se eliminará la medida de que los espectáculos públicos fueran acordes con la “moral y buenas costumbres”, requisito que fue defendido por el alcalde.

Criminalización del baile

Para el sector cultural, las restricciones hacia los locales comerciales representan una criminalización de las expresiones artísticas, como las vividas hace unas décadas. “Para nosotros es un recordar elementos históricos, bien sabemos todo lo que tiene que ver con la prohibición del swing y todo lo que ha sido la persecución por la Ley de la Vagancia, que fueron 30 años de estar persiguiendo a la comunidad del swing y del bolero criollo”, relató Eric Madrigal, fundador de la Asociación Cultural del Swing y el Bolero Costarricense.

Según Madrigal, con la declaratoria cultural de este tipo de baile se habrían acabado las amenazas; sin embargo, las medidas tomadas por la Municipalidad de San José eliminan esa perspectiva.

A estas críticas se suma Ivania Ramírez, representante del colectivo Copal, quien criticó el argumento municipal de apoyar al sector artístico mediante los festivales y conciertos gratuitos que se han realizado durante la administración de Miranda.

“No nos hemos sentido respaldados, esto no es un problema nuevo, yo creo que Costa Rica le ha fallado muchísimo a la cultura. Aquí hay muchísimo talento; sin embargo, somos las personas artistas que, por puro amor y corazón, salimos adelante y representamos a Costa Rica incluso en muchísimos espacios a nivel internacional”.

Restaurantes preocupados

Quienes también manifestaron gran preocupación por no haber sido tomados en cuenta durante la elaboración del reglamento fueron los comercios y patentados de San José, quienes señalaron que los planes para innovar y reactivar la economía del cantón se verían frustrados.

“Somos 1.300 restaurantes, un 95 % de las patentes, y nos enteramos del reglamento por medio de un regidor cuando ya estaba en votación; eso deja mucho que decir. ¿Cómo es posible que los patentados, que somos los que mantenemos la gran mayoría de los ingresos de la municipalidad, no estemos metidos dentro de este proceso de reglamentación?”, expresó Mauricio Rodríguez, presidente de la Cámara Costarricense de Restaurantes (Cacore).

El comerciante además señaló que, si bien participarán en las mesas de diálogo convocadas por la Alcaldía, “la experiencia lastimosamente nos dice que, eh, no necesariamente cuando se dice que nos van a escuchar nos escuchan”, por lo que acudirán a todas las vías posibles para frenar el reglamento.

Mauricio Rodríguez Cámara de Restaurantes

“Ya hemos tenido algunas ocasiones donde se nos toma supuestamente en cuenta, pero que al final lo que sale es lo que la municipalidad quiere y no necesariamente lo que nos conviene a todos como conjunto del cantón”.

Eric Madrigal Asociación de Swing y Bolero

“Yo entiendo el ordenamiento, pero hay que matizarlo bien porque el baile no es un elemento de espectáculo público, tiene que ver con la identidad del pueblo costarricense, el amor a bailar, pero también el vínculo social”.