Alcalde de San José cooperará con China en comercio

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

El alcalde de San José, Diego Miranda, realiza una gira en China con el objetivo de firmar un convenio que permitirá a la capital costarricense mantener relaciones bilaterales con una ciudad asiática, esto enfocado principalmente en temas de comercio, economía y educación.

El viaje, que abarca desde el 20 de marzo hasta el 7 de abril, fue aprobado por el Concejo Municipal donde, además, participan tres regidores como “testigos de honor” de la firma del convenio.

Según la moción aprobada por el órgano municipal, “Las dos partes, de conformidad con el principio de beneficio mutuo e igualdad, apoyarán y promoverán los intercambios y la cooperación en áreas como la economía y el comercio, la educación, la ciencia tecnología, la cultura y el turismo”. Dicho convenio se establecerá con la provincia de Anhui, de la República Popular China; que cuenta con 60 millones de habitantes y cuyas principales actividades económicas son la extracción de hierro, carbón y cobre, así como las plantaciones de trigo y arroz.

“Las dos partes realizarán visitas mutuas de delegaciones de amistad según sea necesario, con el fin de fortalecer el conocimiento mutuo, profundizar la amistad e impulsar el desarrollo de las relaciones. Se mantendrán en contacto regular para intercambiar opiniones sobre asuntos de cooperación mutua y temas de interés común”, agrega el documento.

La moción fue presentada por el regidor del Frente Amplio, Brandon Guadamuz, quien acompaña a Miranda en el viaje; esto junto al independiente Rafael González y el regidor del Partido Liberación Nacional (PLN), Luis Murillo, todos ellos en calidad de “testigos de honor” según la moción.