La Avenida Segunda es el epicentro del desfile en conmemoración al 204 aniversario de la independencia.

En este, los protagonistas son los niños y jóvenes de instituciones educativas de la capital, que inundaron las calles de color.

Desfiles en San José. Foto: Raquel Vargas.

Personeros del Ministerios de Educación Pública (MEP) y de la Municipalidad de San José se encargan de encabezar dicho desfile.

Luis Diego Miranda, alcalde de San José, brindó declaraciones previo al arranque de la festividad.

Desfiles en San José. Foto: Raquel Vargas.

Miranda recalcó la importancia de poder vivir este tipo de actividades en paz, a diferencia de otras latitudes del mundo.

“Podemos sentir con orgullo, que a diferencia de otras latitudes del mundo, aquí nuestros niños no tienen que pensar de huir de bombas, o en huir de la guerra o en pasar hambre”, destacó.

Desfiles en San José. Foto: Raquel Vargas.

El alcalde destacó que pese a esto, la educación ha venido en “decrecimiento”.

“Hemos decrecido en la inversión pública, hemos decrecido en las posibilidades que tienen nuestros niños para tener buenas oportunidades y eso no nos ha caracterizado como historia del país”, afirmó Miranda.

Desfiles en San José. Foto: Raquel Vargas.

Además, enfatizó en la importancia de los niños y jóvenes, ya que destaca que desde ellos comienza el cambio.

“Que los niños y las niñas sean ese gran ejército que eduquen también a los adultos. Porque el gran problema que tenemos en nuestra sociedad, los problemas de seguridad, de violencia, de contaminación, de falta de un ambiente sano, también los producimos los adultos, somos los grandes responsables”, destacó.